Google Pixel 9 Pro порівняли з Samsung Galaxy S24 Ultra: хто зближує краще

Який смартфон знімає краще? Google Pixel 9 Pro порівняли з Samsung Galaxy S24 Ultra за якістю зйомки з наближенням.

При оптичному наближенні Samsung Galaxy S24 Ultra однозначний переможець. Але от якщо говорити про максимальний зум, то тут лідирує вже американець. Зі 100-кратним наближенням Zoom Enhance він знімає в рази краще, ніж корейський флагман.

При 5-кратному наближенні лідерство у Samsung Galaxy S24 Ultra. Крім того, у смартфона чіткіші фото при 30-кратному зумі. А ось зі 100-кратним наближенням Google Pixel 9 Pro справляється краще, видає знімки з більшою кількістю деталей і з більш високою якістю.

Вся справа в штучному інтелекті. ШІ використовується для підвищення різкості, зниження шуму, домальовування елементів. ШІ є і у Galaxy S24 Ultra, але у Pixel 9 Pro алгоритми досконаліші.