Google Pixel 9 Pro порівняли з Samsung Galaxy S24 Ultra: хто зближує краще
Який смартфон знімає краще? Google Pixel 9 Pro порівняли з Samsung Galaxy S24 Ultra за якістю зйомки з наближенням.
При оптичному наближенні Samsung Galaxy S24 Ultra однозначний переможець. Але от якщо говорити про максимальний зум, то тут лідирує вже американець. Зі 100-кратним наближенням Zoom Enhance він знімає в рази краще, ніж корейський флагман.
При 5-кратному наближенні лідерство у Samsung Galaxy S24 Ultra. Крім того, у смартфона чіткіші фото при 30-кратному зумі. А ось зі 100-кратним наближенням Google Pixel 9 Pro справляється краще, видає знімки з більшою кількістю деталей і з більш високою якістю.
Вся справа в штучному інтелекті. ШІ використовується для підвищення різкості, зниження шуму, домальовування елементів. ШІ є і у Galaxy S24 Ultra, але у Pixel 9 Pro алгоритми досконаліші.
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