Як літаки F/A-18 можуть змінити баланс на користь України у протистоянні з Росією

F/A-18 Super Hornet, всепогодний багатоцільовий винищувач, є одним з потенційних засобів, що може змінити правила гри.

Панування в повітрі: F/A-18 є одними з найбільш універсальних бойових літаків у світі. Вони можуть виконувати функції домінування в повітрі, перехоплення, ближньої авіаційної підтримки і розвідки. Така багатофункціональність значно посилить повітряну міць України, забезпечивши перевагу у будь-яких повітряних сутичках з російськими військами.

Передові технології: F/A-18 оснащений найсучаснішою авіонікою та системами озброєння, включаючи ракети класу “повітря-повітря” та високоточні боєприпаси. Його радіолокаційна система з активною електронно-сканованою антенною решіткою (AESA) пропонує чудові можливості виявлення і стеження. Ці технології допоможуть вирівняти шанси на перемогу над сучасними російськими системами протиповітряної оборони.

Носійний потенціал: Хоча Україна наразі не має авіаносців, здатність F/A-18 літати з коротких злітно-посадкових смуг забезпечує оперативну гнучкість. У сценаріях, коли аеродроми можуть бути скомпрометовані, ці літаки все одно потенційно можуть бути ефективно розгорнуті.

Покращена оперативна сумісність: Якщо Україна таки отримає F/A-18, вона отримає кращу оперативну сумісність з силами НАТО, багато з яких використовують подібні літаки.

Навчання і підтримка: Якщо угода щодо F/A-18 включатиме підготовку пілотів і технічну підтримку, це значно посилить самодостатність і довгострокову оперативну спроможність України, ще більше зміцнивши її обороноздатність.

Насамкінець, хоча отримання F/A-18 саме по собі не гарантує перемогу, воно, безперечно, посилить обороноздатність України.