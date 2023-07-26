Samsung Galaxy S24 Ultra отримає ті ж камери, що його попередник

Флагманські смартфони Samsung вже кілька років входять до еліти камерофонів, особливо моделі із приставкою Ultra. Вони можуть похвалитися як основною камерою з високою роздільною здатністю, так і двома телеоб’єктивами, включаючи перископічний з 10-кратним наближенням. Це справді універсальна комбінація для будь-яких завдань, і схоже, що корейці вперлися з нею в стелю розвитку.

Характеристики майбутнього Galaxy S24 Ultra активно обговорюються протягом останніх місяців, але чим ближче ми підходимо до прем’єри смартфона (до неї ще далеко), тим менш цікавими стають витоки. Наприклад, спочатку очікувалося, що Samsung замінить два телеоб’єктиви одним зумом зі змінною фокусною відстанню, але минулого місяця це спростував зазвичай точний інсайдер Ice Universe. Ще одним поліпшенням мало стати збільшення кратності базового телеоб’єктива з 3-х до 5-х, але й цього ми не побачимо.

За останньою інформацією, Galaxy S24 отримає практично ту саму систему камер, що і поточна модель – на місце основного сенсора буде встановлений той же 200-мегапіксельний сенсор ISOCELL HP2, ні 12-мегапіксельна селфі-камера, ні ультраширококутна камера не зазнають змін. Лише перископічний телеоб’єктив із 10-кратним зумом мають трохи переробити, але подробиці покращення поки що невідомі. Ice Universe, який повідомив ці новини, останнім часом мало говорить про Samsung – за його словами, конкуренти запроваджують нововведення семимильними кроками, а корейці, нібито, зупинилися в інноваціях.

Однак слід зазначити, що якісні фотографії – це не лише залізо та характеристики камер, а й програмне забезпечення, алгоритми та співпроцесори, що займаються обробкою зображень. Цілком можливо, що головні покращення сконцентруються «під капотом» Galaxy S24 Ultra і дозволять вичавлювати якісніші знімки та відео зі старих сенсорів.