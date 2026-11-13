Ізраїль представив нову ракету SUPER ICE з майже півтонною бойовою частиною

Ізраїльська оборонна компанія Rafael Advanced Defense Systems представила нову крилату ракету SUPER ICE, призначену для ураження важливих цілей на великих відстанях. Головною особливістю розробки стала бойова частина масою 454 кг, що вчетверо перевищує аналогічний показник попередньої моделі ICE BREAKER. При цьому виробник заявляє про збільшену дальність польоту, вищу швидкість та можливість запуску з різних платформ.

Нова ракета стала продовженням сімейства ICE BREAKER, яке вже включає авіаційні та морські системи озброєння. Водночас SUPER ICE не можна вважати просто модернізованою версією попередниці. Для порівняння, стандартна ICE BREAKER має загальну масу менш ніж 400 кг, тоді як бойова частина нової ракети сама по собі важить більше.

Що відомо про характеристики SUPER ICE

Попередня ракета ICE BREAKER оснащується бойовою частиною масою приблизно 113 кг, має довжину близько чотирьох метрів і здатна вражати цілі на відстані до 300 км. Вона розвиває високу дозвукову швидкість та використовує сучасні системи наведення. Нова SUPER ICE отримала бойову частину, сумісну зі стандартом американської авіабомби Mk 83, маса якої становить приблизно 454 кг.

Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин

Варто враховувати, що зазначена маса бойової частини не означає таку саму кількість вибухової речовини. Наприклад, стандартна бомба Mk 83 містить близько 202 кг вибухівки, а решта маси припадає на корпус та інші компоненти. Точну конструкцію бойової частини SUPER ICE виробник поки не розкриває.

За заявою Rafael, ракета зможе запускатися з бойових літаків, кораблів та наземних пускових установок. Вона оснащена автономною навігаційною системою, яка дозволяє здійснювати політ на малій висоті з урахуванням рельєфу місцевості. Електрооптична система наведення використовує технологію порівняння зображень, завдяки чому ракета може розпізнавати цілі без постійної залежності від сигналів GPS.

Чому нова ракета викликає інтерес

Найбільше запитань стосується поєднання значно важчої бойової частини зі збільшеною дальністю польоту та швидкістю. Зазвичай зростання маси корисного навантаження вимагає потужнішого двигуна, більшого запасу пального або зміни конструкції ракети. Однак Rafael поки не розкриває габаритів SUPER ICE, її стартової маси, максимальної швидкості та точної дальності польоту.

Компанія також заявляє про сумісність новинки з інфраструктурою сімейства ICE BREAKER, включно із системами планування місій та логістичного забезпечення. Це потенційно дозволить військовим використовувати різні ракети одного сімейства без створення повністю нової інфраструктури.

Водночас остаточні можливості SUPER ICE залишаються невідомими. Виробник не оприлюднив результати незалежних випробувань, вартість ракети та інформацію про потенційних замовників. Тому оцінити, наскільки нова розробка перевершує попередників у реальних умовах, поки неможливо.