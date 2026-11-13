Израиль представил новую ракету SUPER ICE с боевой частью весом почти полтонны

Израильская оборонная компания Rafael Advanced Defense Systems представила новую крылатую ракету SUPER ICE, предназначенную для поражения важных целей на больших расстояниях. Главной особенностью разработки стала боевая часть массой 454 кг, что в четыре раза превышает аналогичный показатель предыдущей модели ICE BREAKER. При этом производитель заявляет об увеличенной дальности полета, более высокой скорости и возможности запуска с различных платформ.

Новая ракета стала продолжением семейства ICE BREAKER, в которое уже входят авиационные и морские системы вооружения. В то же время SUPER ICE нельзя считать просто модернизированной версией своей предшественницы. Для сравнения: стандартная ракета ICE BREAKER имеет полную массу менее 400 кг, тогда как боевая часть новой ракеты сама по себе весит больше.

Что известно о характеристиках SUPER ICE

Предыдущая ракета ICE BREAKER оснащена боевой частью массой около 113 кг, имеет длину около четырёх метров и способна поражать цели на расстоянии до 300 км. Она развивает высокую дозвуковую скорость и использует современные системы наведения. Новая SUPER ICE получила боевую часть, совместимую со стандартом американской авиабомбы Mk 83, масса которой составляет примерно 454 кг.

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Следует учитывать, что указанная масса боевой части не означает такое же количество взрывчатого вещества. Например, стандартная бомба Mk 83 содержит около 202 кг взрывчатки, а остальная масса приходится на корпус и другие компоненты. Точную конструкцию боевой части SUPER ICE производитель пока не раскрывает.

По заявлению компании Rafael, ракета сможет запускаться с боевых самолетов, кораблей и наземных пусковых установок. Она оснащена автономной навигационной системой, которая позволяет осуществлять полет на малой высоте с учетом рельефа местности. Электрооптическая система наведения использует технологию сравнения изображений, благодаря чему ракета может распознавать цели без постоянной зависимости от сигналов GPS.

Почему новая ракета вызывает интерес

Большинство вопросов касается сочетания значительно более тяжелой боевой части с увеличенной дальностью полета и скоростью. Обычно увеличение массы полезной нагрузки требует более мощного двигателя, большего запаса топлива или изменения конструкции ракеты. Однако компания Rafael пока не раскрывает габариты SUPER ICE, её стартовую массу, максимальную скорость и точную дальность полёта.

Компания также заявляет о совместимости новинки с инфраструктурой семейства ICE BREAKER, включая системы планирования миссий и логистического обеспечения. Это потенциально позволит военным использовать различные ракеты одного семейства без создания совершенно новой инфраструктуры.

В то же время окончательные возможности SUPER ICE остаются неизвестными. Производитель не обнародовал результаты независимых испытаний, стоимость ракеты и информацию о потенциальных заказчиках. Поэтому оценить, насколько новая разработка превосходит своих предшественников в реальных условиях, пока невозможно.