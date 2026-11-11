Galaxy S27 появились на фотографиях макетов. Samsung изменила камерный блок в двух из трёх моделей

Накануне появились макеты iPhone Air 2 и iPhone 18, а теперь настала очередь Samsung. Известный инсайдер Сонни Диксон опубликовал фото макетов будущих Galaxy S27 Ultra, Galaxy S27 Pro и Galaxy S27+.

Модели Ultra и Pro получили обновленный модуль камер, который ранее уже можно было увидеть на просочившихся рендерах. Он простирается вдоль верхней части задней панели и содержит два выпуклых объектива, а рядом — ещё два отверстия, расположенные вровень с поверхностью островка. То есть внешне эти две модели будут заметно отличаться от нынешних Galaxy S26.

Galaxy S27+, судя по всему, сохранит дизайн нынешнего Galaxy S26+. Камерный модуль имеет форму таблетки с тремя вырезами для датчиков, а вспышка, как и раньше, расположена вне модуля в том же месте, что и у предшественника.

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По слухам, Galaxy S27 Ultra будет работать на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, а Galaxy S27 Pro — на стандартном Snapdragon 8 Elite Gen 6. Для S27+ якобы готовят собственный процессор Samsung Exynos 2700, по крайней мере для европейского рынка.

Именно последнее может касаться и украинских покупателей. Samsung обычно поставляет в Украину европейские версии смартфонов, поэтому и S27+ у нас, вероятно, будет оснащен Exynos, а не Snapdragon. Этот вопрос производительности и автономности стоит учесть при выборе. Также стоит помнить о ценах. Базовая версия Galaxy S26 в Украине стартовала от 45 999 грн, а Ultra — от 64 999 грн, и, по слухам, из-за более дорогой памяти новое поколение может стоить ещё дороже.

Официальная презентация серии ожидается в начале следующего года. Макеты показывают лишь форму и размеры, а окончательные характеристики компания Samsung пока не подтвердила.