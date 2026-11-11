Galaxy S27 засвітилися на фото макетів. Samsung змінила камерний блок у двох моделях із трьох

Напередодні з’явилися макети iPhone Air 2 та iPhone 18, а тепер настала черга Samsung. Відомий інсайдер Sonny Dickson опублікував фото макетів майбутніх Galaxy S27 Ultra, Galaxy S27 Pro і Galaxy S27+.

Ultra та Pro отримали перероблений блок камер, який раніше вже бачили на витеклих рендерах. Він розтягнутий уздовж верхньої частини задньої панелі й містить два випуклі об’єктиви, а поруч ще два отвори, розташовані врівень з поверхнею острівця. Тобто зовні ці дві моделі помітно відрізнятимуться від нинішніх Galaxy S26.

Galaxy S27+ натомість, схоже, збереже дизайн нинішнього Galaxy S26+. Камерний модуль має форму таблетки з трьома вирізами для сенсорів, а спалах, як і раніше, розміщено поза модулем у тому ж місці, що й у попередника.

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За чутками, Galaxy S27 Ultra працюватиме на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, а Galaxy S27 Pro на стандартному Snapdragon 8 Elite Gen 6. Для S27+ нібито готують власний процесор Samsung Exynos 2700, принаймні для європейського ринку.

Саме останнє може стосуватися й українських покупців. Samsung зазвичай постачає в Україну європейські версії смартфонів, тож і S27+ у нас, імовірно, отримає Exynos, а не Snapdragon. Це питання продуктивності й автономності варто врахувати під час вибору. Також варто пам’ятати про ціни. Базовий Galaxy S26 в Україні стартував від 45 999 грн, а Ultra від 64 999 грн, і за чутками, через дорожчу пам’ять нове покоління може коштувати ще більше.

Офіційну презентацію серії очікують на початку наступного року. Макети лише показують форму й розміри, а остаточні характеристики Samsung ще не підтвердила.