Ще одні українські винищувачі зможуть запускати ракети HARM
Антирадарні ракети HARM використовують для знищення систем ППО. Америка передає їх для ЗСУ. Щоб цю зброю могла використовувати українська авіація, було модифіковано літаки МіГ-29. Українські інженери виготовили спеціальні тримачі для ракет, а англійські IT-шники розробили програму та інтегрували її у бортовий комп’ютер. На цьому геніальні інженери не зупинилися. Відтак ефективність авіації буде ще більшою.
На початку серпня у новинах почали з’являтися перші повідомлення про успішне застосування AGM 88 HARM. Але тоді ніхто не знав, з чого їх запускають українські військові. Як мінімум потрібні були літаки F-16, таких, а таких, як відомо, на озброєнні не було.
З адаптацією МіГ-29 Україні безпосередньо допомагав Пентагон. Але тепер необхідно модифікувати й інші винищувачі. На День Незалежності України Колін Каль розкрив цю таємницю.
Тепер вони інтегрують HARM у Су-27. Су на відміну від МіГів є винищувачами багатоцільового призначення. До того ж вони можуть запускати ракети на малій висоті, саме це необхідно для обходу та атаки систем ППО.
Авіаційні спеціалісти говорять, що у Су-27 краща маневровість, ніж у МіГів. Винищувачі розвивають максимальну швидкість 2500 км/год. Дальність їх польоту 3 530 км. Вартість одного такого літака 30 млн доларів. У світі їх всього 809.
Українські СУ-27 зможуть уражати радіолокаційні станції ворога зі складу ЗРК С-300, С-400, а також:
- Самохідні зенітно-ракетні комплекси «Тор»;
- Панцир С-1;
- Бук;
- Оглядові РЛС.
AGM 88 HARM сама наводиться на високочастотні РЛС. Вона не тільки обчислює місце розташування цілі, але ще й може розпізнавати станції, коли вони вимкнені. Тому найближчим часом буде багато новин про успіхи ЗСУ на передовій.
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