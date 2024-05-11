Nothing випустить бюджетний смартфон під суббрендом

Nothing готується до запуску свого найдоступнішого смартфона за 140 доларів, але вийде він під дочірнім брендом компанії CMF.

CMF – суббренд Nothing, під яким випускаються недорогі аксесуари. Але незабаром асортимент розшириться. Готується випуск смартфона під назвою CMF Phone (1). І це буде найдешевша модель Nothing. Цінник складе близько 140 доларів США.

Відомо, що у смартфона буде пластиковий корпус із дизайном у дусі Nothing Phone. Новинка отримає 6,5-дюймовий IPS-дисплей із захисним склом Corning Gorilla Glass. Залізною основою стане неназваний чип MediaTek з підтримкою 5G. Акумулятор на 5000 мА*год підтримує зарядку по дроту потужністю 33 Вт.

Операційна система – Android з урізаною версією фірмового інтерфейсу Nothing OS. Кольори – білий, чорний, помаранчевий. Дата початку продажів невідома.