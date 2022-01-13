Стало відомо, як саме в Казахстані змогли повністю відключити інтернет

Ні для кого не секрет, що під час заворушень у Казахстані жителі країни залишилися без доступу в інтернет і лише з 10 січня зв’язок став доступним, нехай і в обмеженому форматі. Але як саме уряд забезпечив подібний інформаційний вакуум, який практично не має аналогів у сучасному світі – у цьому цікаво розібратися докладніше.





Ринок мобільних операторів та інтернет-провайдерів у Казахстані не може похвалитися високою конкуренцією. Так, частка у 62% належить «Казахтелекому» – найбільшому оператору Казахстану, який значною мірою належить та контролюється найближчими родичами колишнього президента Нурсултана Назарбаєва. 38%, що залишилися, дісталися «Кар-Телу», який працює під торговою маркою Beeline. З 18.75 мільйонів населення країни, 16.4 мільйона користується мобільним інтернетом, а 16.2 – стаціонарним.

Початковий план казахського уряду був тривіальним – заблокувати доступ до месенджерів та онлайн-ресурсів за допомогою DPI-обладнання, яке фільтрує трафік. Але виявилося, що придбане “Казахтелекомом” в ізраїльській компанії Allot обладнання не заточене під блокування і його функціонал обмежується аналітикою та пріоритезацією трафіку – план провалився.

У результаті Комітету національної безпеки Казахстану довелося взятися за справу в ручному режимі, кожна телеком-компанія в країні отримала наказ про блокування каналів передачі трафіку. Зрештою, провайдерам довелося відключати обладнання на ядрі мережі та виводити з ладу саму послугу надання інтернету. Все це призвело до катастрофічних збитків для операторів, які сумарно вимірюються мільйонами доларів.

Провести таку рішучу атаку на телеком у країні, де конкуренція серед операторів вища, а роль спецслужб та авторитет їх вказівок нижче – практично неможливо, проте тепер не повинно залишатися ілюзій на тему незалежності інформаційних каналів від держави.