Експерти розповіли, чим Lightning краще USB Type-C

Apple впровадила USB Type-C в iPad Pro і додала роз’єм в новий адаптер швидкої зарядки, але не поспішає встановлювати його в iPhone, роблячи ставку на перевірений часом Lightning. Здається, настав час з ним прощатися, адже з’явився по-справжньому серйозний конкурент від USB, який, здається, здатний на більше. Чи так це? У чому різниця між цими інтерфейсами? Який надійніше і краще? Чому користувачі iPhone недолюблюють Lightning? Зібрали необхідну інформацію воєдино.





Що таке Lightning

Apple представила Lightning в 2012 році і з тих пір ходило чимало чуток на тему того, що цьому гнізду пора на відпочинок. Незважаючи на компактність і простоту у використанні, є ряд недоліків. Один з них пов’язаний з тим, що Lightning – це закритий стандарт Apple і всі характеристики і права на цю марку належать їй. Саме з цієї причини такі аксесуари коштують набагато дорожче, ніж горезвісний USB, в тому числі, Type-С. Ми вже не раз говорили, що інсайдери не перший рік трублять про те, що компанія планує позбавитися від своєї розробки, вибравши універсальний Type-C, але в це складно повірити.

Що краще? У обох роз’ємів є свої плюси

На це є одна важлива причина, точніше, три букви: MFi (Made For iPhone / iPad). Це програма сертифікації, яка існує ще з початку позаминулого десятиліття. Ця сертифікація має на увазі те, що виробник аксесуарів зобов’язаний виконати спеціальні умови, пов’язані з надійністю товару. Якщо все відмінно, то виробник може використовувати логотип на продукції, а покупець отримує більш-менш якісний товар, який перевірений і безпечний для смартфона. Основна фішка сертифікації в тому, що всередині кабелю для зарядки встановлений чіп, який контролює процес і не дає пристрою перегрітися. Якщо чіпа немає, або він не працює належним чином, то з’являється повідомлення «Цей аксесуар не підтримується».

Тому, купуючи новий аксесуар , не скупіться на той, що подорожче з логотипом MFi.

Що краще: Lightning або Type-C

Обидва роз’єми симетричні: завдяки конструкції, немає різниці, як вставляти кабель в гніздо. Що ж надійніше? Lightning – це цілісний штекер, який повільно зношується. Завдяки відсутності виїмки (як у USB Type-C) він менше схильний до зносу. На користь нового Type-C говорить і те, що він набагато популярніше роз’єму Apple – більше шансів знайти такий кабель для Android, ніж «зарядку для айфона». Не варто забувати про швидкість передачі даних: у Type-C вона може досягати 10 Гбіт / с.

Як показує практика, роз’єм від Apple набагато надійніше

У обох стандартів є свої плюси, але все ж майбутнє за USB Type-C – цей роз’єм швидше і ефективніше, він універсальніше і створений на довгі роки. Ось побачите, його будуть впроваджувати не тільки в смартфони і розумні колонки, але і в інші розумні гаджети – можливості Type-C неймовірно великі. Проблематично те, що Apple навряд чи відмовиться від свого дітища, адже контролювати сертифікацію кабелів Type-C стане набагато проблематичніше.

За що не люблять Lightning

Недолюблюють фірмовий роз’єм Apple не тільки хейтери, але і власні фанати, які влаштовують friendly fire. Більшість кабелів Lightning як і раніше оснащені USB 2.0 і передають дані з низькою швидкістю. Цього вкрай недостатньо в 2021 році. Єдиний вихід – придбати новий iPhone, в якому USB 2.0 замінений на Type-C, але варіант, м’яко кажучи, не найбільш бюджетний. До речі, про ціну: фірмові зарядки – не з дешевих, на відміну від USB. Про це вже написано трохи вище, але ця претензія – палиця з двома кінцями. З одного боку, користувачів захищають від бракоробів з їх копійчаними зарядками. З іншого, це за наш же рахунок.

Apple по-своєму трактує поняття «швидка» зарядка

Користувачів також не влаштовує відсутність по-справжньому швидкої зарядки. Android-смартфони давно б’ють рекорди, але в iPhone доводиться задовольнятися тим, що є. Вся проблема криється в обмеженнях Lightning , яких немає у USB Type-C. В цілому, якщо не Apple, то хто повинен припинить цю тяганину з роз’ємами, яка йде аж з самих витоків існування смартфонів. Так, це вдарить по виручці компанії, але навряд чи це принесе непоправну утрату – сумніваємося, що фірмові кабелі Type-C від Apple перестануть користуватися попитом.

Відмова від Lightning – сміливе рішення в стилі Apple. У це складно повірити, але колись це повинно статися. З іншого боку, на даний момент фірмовий роз’єм набагато надійніше, ніж Type-C. Зрозуміло, що за ним майбутнє і у нього більше плюсів, ніж мінусів. Відмовившись від Lightning компанія втратить трохи грошей, зате потужно розширить екосистему, над якою старанно працює в останні роки. Той самий випадок, коли потрібен крок назад, щоб потім зробити два кроки вперед.