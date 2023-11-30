Може дорого коштувати: чого не слід робити з газовими котлами та бойлерами

Власникам газових та електричних котлів і водонагрівачів не рекомендується регулярно відключати ці пристрої на ніч. Хоча це може здатися способом заощадити електроенергію або газ, в кінцевому підсумку це призводить до збільшення витрат на ремонт.

Експерт з енергетики Кетрін Сторер з Essential Site Skills пропонує кращий підхід – перевести ці прилади в режим низького нагріву на ніч. Ця порада, опублікована в газеті Express, має на меті збалансувати енергозбереження з довговічністю приладів.

Сторер попереджає, що вимкнення бойлерів на ніч може здатися чудовим заходом економії, але може створити довгострокові проблеми. Регулярне відключення цих пристроїв може поставити під загрозу безпеку, знизити ефективність і збільшити ймовірність несправностей. Діапазон потенційних пошкоджень включає вихід з ладу окремих компонентів і проблеми з тиском у системі, а витрати на заміну деталей можуть бути значними.

Підтримка стабільної роботи має вирішальне значення не лише для безпеки, але й для продовження терміну служби вашого котла, підкреслює Сторер. Вона також радить звертати увагу на енергоефективні моделі, купуючи нові прилади. Хоча вони можуть мати вищу початкову вартість, інвестиції швидко окупаються за рахунок економії енергії.

Для тих, хто живе в регіонах з нестабільним електропостачанням, як, наприклад, в Україні, Сторер рекомендує купувати джерела безперебійного живлення (ДБЖ). Вибір відповідного типу та розрахунок необхідної потужності ДБЖ має важливе значення для забезпечення безперервної роботи пристрою.