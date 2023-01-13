У мережі опублікували фото Oppo Find X6 Pro із «монструозною» камерою

У мережі з’явилися «живі» знімки нового флагмана Oppo Find X6 Pro, на яких можна побачити зовнішній вигляд майбутнього смартфона. Про це повідомляє портал Gizmochina .

В очі відразу впадає товщина пристрою – він виглядає масивним у порівнянні з флагманами від інших виробників. Крім того, на фото видно масивний камерний блок, який у соцмережах вже прозвали «монстром». Він настільки сильно випирає щодо корпусу смартфона, що здається, ніби він лежить на своєрідній підставці, що піднімає його верхню частину.

Дата виходу Oppo Find X6 Pro поки що невідома, але очікується, що офіційний анонс флагмана відбудеться у першому кварталі 2023 року. За чутками, гаджет отримає процесор SoC Snapdragon 8 Gen 2, 50-мегапіксельну камеру з дюймовим датчиком Sony, 120-кратний зум та надшвидку зарядку.