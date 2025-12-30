Вихід PlayStation 6 під загрозою: інсайдери прогнозують перенесення та зростання цін

Грудень ознаменувався різким подорожчанням комплектуючих, викликаним величезним попитом дата-центрів на передове «залізо». Хоча цей тренд насамперед вдарив по ринку ПК, експерти попереджають, що складна ситуація може загальмувати розвиток усієї ігрової індустрії.

Авторитетний інсайдер Том Хендерсон поділився тривожними даними: запуск консолей наступного покоління, ймовірно, буде перенесено на невизначений термін. Раніше виробники орієнтувалися на реліз у 2027–2028 роках, проте дефіцит оперативної пам’яті змусив їх переглянути плани. Очікується, що проблеми з доступністю компонентів вплинуть і на вартість майбутніх пристроїв.

Більше того, під загрозою опинилися цінники й на актуальні приставки. Платформотримачі не виключають вимушеного підвищення вартості поточного покоління консолей.

Цю тенденцію підтверджують аналітики: Мет Піскателла з агентства Circana зазначив, що цього літа оригінальна Nintendo Switch вже подорожчала на 40 доларів. Експерти прогнозують, що ситуація лише погіршуватиметься, і геймерам варто готуватися до непростих часів.