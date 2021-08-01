Названо лідерів серед смартфонів на всьому мобільному ринку 2021 року

Флагманський смартфон коштує чимало, тому до його покупки варто підходити з усією серйозністю – ніхто не хоче витрачати кілька десятків тисяч гривень на апарат, який принесе тільки біль і розчарування. Щоб такого не сталося – ознайомтеся зі статтею, в якій ми зібрали п’ять найкращих телефонів, представлених у продажу в 2021 році.





№5 – OnePlus 9 Pro

Спадкоємець одного з кращих Android-флагманів минулого року вийшов не менш вдалим. У його арсеналі 6.7-дюймовий AMOLED дисплей з частотою оновлення 120 Гц, преміальний Snapdragon 888 під капотом, квадрокамера 48 + 50 + 8 + 2 МП і АКБ на 4500 мАг з підтримкою 65-ватної швидкої зарядки. Запаковано все це добро в стильний корпус з преміальних матеріалів і вологозахистом IP68.



№4 – iPhone 12 Pro Max

Топовий iPhone 12 Pro Max гордо носить звання володаря найбільшого екрану серед усіх купертинівських смартів – 6.7 дюймів. Також модель краще всіх зарекомендувала себе в автономності завдяки енергоефективному і потужному Apple A14 на слоті процесора, а також батареї ємністю 3687 мАг.



№3 – Samsung Galaxy S21 Ultra

Корейська флагман цікавий своїм унікальним дизайном, а також підтримкою стилуса S-Pen, що вносить різноманітність в повсякденну експлуатацію. З спіками все як годиться: Exynos 2100 під капотом, 2К дисплей з частотою оновлення 120 Гц і квадрокамера 108 + 12 + 10 + 10 МП з двома телевиками.

№2 – Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Ultra унікальний за багатьма параметрами. По-перше, це перший флагман китайців із захистом корпусу IP68, по-друге, на його тильній частині є додатковий екран для показу повідомлень і роботи в режимі видошукач. Решта принад сучасних топів в особі процесора Snapdragon 888, швидкої 67-ватної зарядки і крутої квадрокамери теж на місці.

№1 – Sony Xperia 1 III

Самобутній флагман японців оснащений витягнутим дисплеєм під формат сучасних фільмів з роздільною здатністю 4К і частотою оновлення 120 Гц без вирізів і крутими стереодинаміки. Все це разом робить девайс ідеальним рішенням для споживання медіаконтенту. До того ж він побудований на базі потужного Snapdragon 888, а батарея ємністю 4500 мАг забезпечує цілий день автономної роботи.