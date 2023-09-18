Від мікрохвильовки до дзеркала: які предмети у домі зменшують швидкість Wi-Fi

Слабкий інтернет-зв’язок у вашому житловому приміщенні може бути пов’язаний не лише з можливостями вашого роутера, провайдера або пристрою, яким ви користуєтесь. Це також може залежати від місця розташування роутера.

По-перше, мікрохвильова піч може бути винуватцем, оскільки вона випромінює електромагнітні хвилі приблизно на тій же частоті, що і більшість Wi-Fi роутерів, приблизно 2,4 ГГц. Коли обидва пристрої використовуються одночасно, ви можете відчувати переривання сигналу. Стіни з таких матеріалів, як цегла, мармур і бетон, також можуть діяти як бар’єри, перешкоджаючи ефективній передачі сигналів Wi-Fi.

Бездротові стаціонарні телефони, якщо вони у вас все ще є, також можуть порушувати підключення до Інтернету. Пристрої з підтримкою Bluetooth, такі як бездротова миша або навіть електричний чайник, можуть перешкоджати проходженню сигналу Wi-Fi, якщо вони розташовані занадто близько до роутера. Великі акваріуми є ще однією перешкодою, оскільки і скло, і вода можуть перешкоджати сигналу Wi-Fi, якщо роутер знаходиться поруч.

Негабаритні меблі та предмети декору можуть створювати подібні проблеми. Дзеркала можуть відбивати радіохвилі роутера, якщо вони розташовані надто близько, впливаючи на сигнал. Нарешті, радіокеровані іграшки можуть перекривати частоту роутера, що призводить до послаблення сигналу.