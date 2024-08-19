Битва титанів: AMD Ryzen 9 9900X та AMD Ryzen 9 9950X порівняли між собою

Редакція ресурсу XDA Developers протестувала два найбільш продуктивні чіпи AMD з архітектурою Zen 5. Йдеться про 12-ядерний AMD Ryzen 9 9900X і 16-ядерний AMD Ryzen 9 9950X.

AMD Ryzen 9 9900X названий розумним вибором для авторів контенту. У нього непогана ігрова продуктивність, але все ж таки це не геймерський чіп. ЦП енергоефективний, для його охолодження не знадобиться топова система, достатньо повітряного кулера середнього рівня.

AMD Ryzen 9 9950X має ту саму кількість ядер, що і Ryzen 9 7950X. Але він потужніший і енергоефективніший. По продуктивності він перемагає AMD Ryzen 9 9900X, але платою за це стає нагрівання та більше споживання енергії. У робочих завданнях чіп значно краще, але в іграх різниця незначна.

Незважаючи на те, що флагманська модель безумовно потужніша, у XDA вважають, що Ryzen 9 9900X краще за співвідношенням ціна/якість. Це збалансований чіп, який холодніший, ніж конкуренти від Intel.

Ті ж, хто хоче купити найпотужніший сучасний ЦП для роботи, можуть розглянути Ryzen 9 9950X, який можна порівняти з топовим чіпом Intel у більшості робочих завдань при значно меншому енергоспоживання. Але для ігор його розглядати не варто.