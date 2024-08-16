Монстри від AMD: в продаж надійшли Ryzen 9 9950X та Ryzen 9 9900X

Субфлагманський AMD Ryzen 9 9900X і топовий AMD Ryzen 9 9950X з’явилися на ринку через тиждень після прем’єри недорогих AMD Ryzen 5 9600X і AMD Ryzen 7 9700X (коштують $279 і $379). Це чіпи на архітектурі Zen 5.

За AMD Ryzen 9 9900X просять $499. AMD Ryzen 9 9950X оцінюється в $649. І це на $50 дешевше, ніж просили за попередників (AMD Ryzen 9 7900X і AMD Ryzen 9 7950X) у день старту продажів.

12-ядерний Ryzen 9 9900X працює з частотою до 5,6 ГГц і має теплопакет 120 Вт. У 16-ядерного Ryzen 9 9950X частота до 5,7 ГГц і теплопакет в 170 Вт.

У найближчому майбутньому очікується дебют ще трьох чипів лінійки Ryzen 9000: Ryzen 7 9800X3D, Ryzen 9 9900X3D і Ryzen 9 9950X3D.