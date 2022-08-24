Перераховано пристрої Apple, від покупки яких зараз слід відмовитись

Вже незабаром, 7 вересня, відбудеться осіння презентація Apple. На її честь наші колеги з MacRumors вирішили опублікувати список пристроїв бренду, від покупки яких варто відмовитися найближчим часом.





Всі вони так чи інакше пов’язані з майбутнім заходом компанії. Наприклад, iPhone 12 і 13, а також Apple Watch 7 не варто брати через те, що незабаром нам покажуть нове покоління цих лінійок. Отже, дані моделі різко втратять у ціні.

При цьому фахівці не радять купувати і Apple Watch 3. Вони вважають експерти занадто старими.

У топ потрапили перші AirPods Pro. У MacRumors вважають, що від їхньої покупки варто утриматися, оскільки найближчим часом Apple представить нове покоління бездротових навушників з активним шумопогашенням.