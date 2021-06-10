Названо 5 корисних функцій датчика наближення в смартфоні

Датчик наближення виконує кілька функцій, в тому числі і неочевидних. Розповімо, що таке датчик наближення в телефоні, навіщо він потрібен, і які у нього є приховані функції.





Що таке датчик наближення?

Датчик наближення – мініатюрна деталь смартфона, розташована у верхній частині екрану. Нею обладнані всі сучасні телефони. Головне завдання датчика наближення полягає в тому, щоб визначати, де знаходиться об’єкт перед екраном – далеко чи близько.

У ролі об’єкта може виступати рука або обличчя людини, а також будь-які інші предмети. Якщо їх піднести впритул до датчика, він зреагує і відключить дисплей (під час розмови). Як тільки предмет виявиться далі від екрану, дисплей знову включиться автоматично.

Додаткові функції датчика наближення

1. Економія заряду батареї – одна з головних функцій датчика наближення, заради яких він створювався. Під час розмови датчик визначає, що поруч з ним знаходиться якийсь об’єкт. В даному випадку, це щока і вухо людини. Визначивши це, датчик відключає екран до тих пір, поки телефонна розмова не закінчиться, і власник не відсторонить обличчя від мобільного пристрою. Так економиться заряд батареї.

2. Захист від випадкових натискань під час розмови. Інша важлива функція датчика наближення полягає в тому, щоб запобігти випадковому натисканню на телефоні щокою або вухом власника. Дисплей перестає бути активним, як тільки користувач підносить телефон до вуха.

3. Кишеньковий режим – зручна функція телефону під назвою «кишеньковий режим» також працює за допомогою датчика наближення. Як тільки власник кладе мобільний пристрій в кишеню, датчик реагує на тканину одягу і автоматично деактивує екран смартфона. Таким чином, користувач не зможе випадково натиснути на дисплей, коли телефон знаходиться у кишені або в сумці.

4. Регулювання гучності. Багато смартфонів підтримують опцію регулювання гучності за допомогою даних датчика наближення. Потрібний рівень гучності звуку встановлюється в залежності від того, на якій відстані знаходиться рука або вухо власника від верхньої частини його телефону. Ця функція корисна під час телефонної розмови, оскільки допомагає автоматично налаштовувати гучність співрозмовника.

5. Вбудовані жести. Для більш зручного та швидкого використання телефону були створені спеціальні жести. Вони допомагають виконувати будь-які дії, наприклад, активацію екрану телефону, одним рухом руки. Безпосередню участь в цьому бере датчик наближення. Він розпізнає жест, а потім робить пов’язану з цим жестом дію, наприклад, відключення будильника. Користувачеві не потрібно натискати кнопку, щоб виконати будь-яку просту маніпуляцію – досить провести рукою над телефоном, і датчик наближення моментально зчитає цей жест.