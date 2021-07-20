Hardnews

Смартфони звинуватили в зниженні імунітету

20.07.2021
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Тривале використання гаджетів може нашкодити імунітету. Про це в інтерв’ю заявив офтальмолог, доктор медичних наук Ігор Азнаурян.


Медик розповів, що після тривалого використання смартфона або комп’ютера у людини може виникнути синдром сухого ока. Під ним мається на увазі стан, коли слізні залози не виділяють потрібну кількість вологи. «Коли ми дивимося на екран, то ми не моргаємо, а заворожено читаємо, граємо, дивимося або щось ще, і в цей момент у нас з вами очі підсихають, але ми на це не реагуємо», – зауважив Азнаурян.

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За словами офтальмолога, таким чином, можна звинуватити пристрої у виникненні даного синдрому і, як наслідок, зниженні імунітету. Азнаурян зауважив, що без достатньої вологи на органи зору потрапляють мікроби, які завдають організму людини шкоди.

У разі, коли знизити кількість проведеного за екраном смартфона або комп’ютера часу неможливо, медик рекомендував користуватися очними краплями. Даний засіб допоможе зволожити слизову оболонку ока. «Вони не можуть повністю замінити слізну рідину, але все ж це підтримуюча міра», – уклав фахівець.

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20.07.2021
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