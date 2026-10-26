vivo представила смартфон із батареєю 10 000 мАг: Y600 здивував автономністю та ціною

Компанія vivo офіційно представила смартфон Y600, який отримав акумулятор величезної ємності та дисплей AMOLED із частотою 120 Гц. Новинка також пов’язана з рекордом Гіннеса.

Головною особливістю vivo Y600 стала батарея BlueVolt ємністю 10 000 мАг. Виробник пов’язує новинку з випробуванням, під час якого смартфон забезпечував безперервну онлайн-трансляцію протягом 32 годин і 37 хвилин без підзарядки. Цей результат потрапив до Книги рекордів Гіннеса, хоча в міжнародному повідомленні компанії рекордний пристрій фігурує під назвою vivo V80 Lite.

Попри місткий акумулятор, виробнику вдалося зберегти відносно компактний корпус. Товщина пристрою становить лише 8,59 мм, а вага — 224 грами. Смартфон підтримує швидке дротове заряджання потужністю 44 Вт, а також може заряджати інші пристрої через порт USB Type-C.

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Характеристики та ціна vivo Y600

Новинка оснащена 6,83-дюймовим AMOLED-дисплеєм із роздільною здатністю 2800 × 1260 пікселів, частотою оновлення 120 Гц та підтримкою HDR. Екран здатний відображати понад мільярд відтінків, а максимальна яскравість у режимі підвищеної яскравості досягає 2000 ніт.

За продуктивність відповідає восьмиядерний процесор MediaTek Dimensity 7300e, виготовлений за 6-нм технологією. Покупцям запропонують версії з 6 або 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X та накопичувачем UFS 3.1 обсягом 128 або 256 ГБ. Смартфон працює під керуванням Android 16 із фірмовою оболонкою OriginOS 6.

Для фотографування передбачена основна камера на 50 Мп із автофокусом, тоді як фронтальна отримала сенсор на 8 Мп. Серед додаткових можливостей — підтримка 5G, NFC, інфрачервоний порт для керування побутовою технікою та оптичний сканер відбитків пальців під екраном. Корпус також має захист від пилу та води за стандартами IP68 і IP69.

На китайському ринку vivo Y600 доступний у чорному, синьому та золотистому кольорах. Вартість залежить від конфігурації пам’яті:

6/128 ГБ — 1999 юанів (приблизно 13 500 грн);

8/128 ГБ — 2099 юанів (близько 14 200 грн);

6/256 ГБ — 2199 юанів (близько 14 900 грн);

8/256 ГБ — 2499 юанів (приблизно 16 900 грн).

Попередні замовлення в Китаї вже відкриті, а повноцінні продажі розпочнуться 30 жовтня 2026 року. Про можливу появу vivo Y600 на українському ринку виробник поки не повідомляв.