Redmi Note 11 Pro і POCO M4 Pro: Перша інформація про характеристики

Конвеєр по створенню смартфонів не зупиняється ні на секунду і слідом за презентаціями нових смартфонів, навушників і носимих гаджетів, в мережі з’являється інформація про наступні покоління телефонів від Redmi і POCO.





POCO M4 Pro

Минуло вже більше трьох років з моменту виходу Pocophone F1, смартфона який багато користувачів вважають культовим, адже співвідношення його ціни і характеристик не полишало шансів на провал, в результаті ця модель стала однією з найбільш продаваних у світі і заслужила повагу до нікому не відомого підрозділу Xiaomi .

Тепер POCO окремий бренд, відомий і самобутній (особливо після анонса Poco UI), а їх смартфони продаються мільйонними тиражами по всьому світу.

Після успіху Poco M3 і Poco M3 Pro, продовження цієї лінійки було лише питанням часу і ось, кілька днів тому пристрій з серійним номером 21091116AG пройшов сертифікацію EEC, 3C, IMEI і TENAA, що говорить про швидку появу його в продажу.

Poco M4 Pro 5G буде представлений для глобального ринку в листопаді цього року і як випливає з назви, так само як і M3 Pro буде підтримувати роботу в мережах п’ятого покоління.

Крім цього, як і його попередники, він буде працювати на базі процесорів Dimensity від MediaTek в парі з 6 Гб оперативної пам’яті.

Ємність батареї складе 5000 мАч, а потужність комплектної зарядки збільшиться до 33 Вт. Про камерах інформації поки небагато, але більшість витоків вказують на те, що основна камера буде на 64 Мп. Ну і самому собою, смартфон вийде під управлінням MIUI 12.5 (Android 11).

Redmi Note 11 Pro

Серія Redmi Note 8 дозволила користувачам оплачувати покупки за допомогою NFC, в Redmi Note 10 з’явилися Amoled дисплеї і підвищена частота оновлення екрану, так чому ж здивує одинадцята серія?

Ми очікували якісного зростання в плані фото можливостей (за рахунок основної камери на 200 Мп), особливо після появи перших рендерів, на яких помітний величезний блок камер, який більше нагадує Huawei P50.

Але як виявилося, основним нововведенням для Redmi Note 11 Pro, стане підтримка 120 Вт зарядки, яку Xiaomi використовує у всіх недавно представлених преміальних смартфонах.

Мабуть припущення про те, що серія Redmi Note отримує нововведення флагманів Xiaomi з затримкою рівно в один модельний рік, є правдою, а значить ми можемо прогнозувати розвиток смартфонів задовго до виходу.