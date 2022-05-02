Українців попередили про небезпеку смартфонів у спеку

Провідний інженер компанії Slaxico Ян Кошовий попередив українців про небезпеку використання смартфона у спеку. Про це він розповів РИА Новости GSMinfo.





“Якщо мобільний пристрій живиться від літій-іонного або літій-полімерного акумулятора, а це найпоширеніші типи батарей, ви можете зіткнутися з явищем теплового викиду, яке може призвести до самозаймання батареї”, – пояснив експерт.

Кошовий дав низку рекомендацій щодо збереження акумулятора у безпечному стані. По-перше, за його словами, слід вимкнути Bluetooth, GPS та бажано Wi-Fi, оскільки пристрій знаходиться у постійному пошуку мережі та може нагріватися. Він також порадив використовувати оригінальні зарядні пристрої, найбільш сумісні з моделлю смартфона.

Експерт розповів про спосіб охолодження гаджета після перегріву. За його словами, слід зняти з телефону захисний чохол, відключити мобільний інтернет та закрити програми, а потім сховати його у прохолодне місце.

Раніше українцям назвали приховані можливості смартфонів. Наприклад, безпечний режим смартфонів на Android за наявності вірусів.