Названі приховані можливості смартфонів

Багато смартфонів мають такі функції, про які їх власники навіть не підозрювали. Про це він розповів GSMinfo головний технічний аналітик компанії Slaxico Віктор Прудин.





Він уточнив, що має на увазі невеликі та приховані можливості гаджетів, які можуть бути корисними. Зокрема він назвав корисним безпечний режим у смартфонів на Android за наявності вірусів.

«Він корисний, якщо телефон завис або заражений вірусом. Коли телефон завантажується в цьому режимі, на ньому автоматично перестають працювати всі програми. Так ви зможете почистити систему та видалити непотрібні програми, що заважають коректній роботі гаджета», — пояснив експерт.

Щоб активувати цей режим, необхідно вимкнути смартфон звичайно. Коли на екрані пристрою з’явиться кнопка вимкнення, слід натиснути на неї та вибрати перезавантаження в безпечному режимі. Крім того, експерт нагадав, що існує низка функцій, які допомагають швидко перемикатися між двома програмами.