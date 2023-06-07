Названо три найуспішніші бойові місії літака F/A-18

Надзвуковий двомоторний багатоцільовий бойовий літак F/A-18 Hornet компанії McDonnell Douglas (тепер Boeing) має багату історію, наповнену успішними місіями. Ось три найвідоміші з них:

Операція “Буря в пустелі” (1991)

F/A-18 довів свою міцність під час війни в Перській затоці, де він відзначився у своєму першому великому бойовому дебюті. На озброєнні ВМС і Корпусу морської піхоти США “Шершні” здійснили понад 4 000 вильотів з вражаючим показником успішності місій – понад 95%. Їх здатність переключатися між повітряними і наземними атакуючими ролями забезпечила нейтралізацію протиповітряної оборони противника і ефективне залучення наземних сил.

Операція “Репід Трайдент” (1999)

Під час війни в Косові F/A-18 відіграли ключову роль у повітряній кампанії НАТО проти Югославії. Вони виконували численні завдання, від придушення засобів ППО противника до атак на наземні цілі. Ця місія також ознаменувала бойовий дебют AGM-154 Joint Standoff Weapon (JSOW), планерної бомби, яку ефективно використовували “Шершні”.

Операція “Іракська свобода” (2003)

Під час війни в Іраку F/A-18 Hornet продемонстрував свою універсальність, виконуючи цілий ряд операцій, в тому числі завоювання переваги в повітрі, наземні атаки і розвідку. Саме під час цього конфлікту варіанти F/A-18 Super Hornet (E/F) довели свою ефективність, продемонструвавши передові технології і збільшену дальність польоту, корисне навантаження і витривалість.

Ці місії підкреслюють ефективність і надійність F/A-18 у бойових умовах. Його універсальність, сучасне озброєння і здатність адаптуватися до різних завдань роблять “Хорнет” критично важливим активом сучасних Повітряних Сил.