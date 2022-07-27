Хто фотографує краще: Xiaomi 12S Ultra чи камера Leica за 10000$

За останні роки фотоможливості смартфонів зробили крок далеко вперед, але чи достатньо цього, щоб змагатися з повноцінними камерами? З’ясувати це вирішили шляхом порівняння топового камерофону Xiaomi 12S Ultra із повнокадровим фотоапаратом Leica M10 вартістю 10 тисяч доларів. Результат вийшов цікавим.





За кольором знімки практично не відрізняються, адже камеру для Xiaomi налаштовували фахівці Leica, проте в іншому зображення зняті на 12S Ultra виглядають краще. За рахунок просунутої програмної обробки, вищої роздільної здатності та швидкого автофокусу фото на смартфон більш деталізовані, чіткі та на них менше артефактів.

У всіх випадках знімки на Xiaomi – зліва:

Фотоапарат Leica M10, який виступав у ролі конкурента Xiaomi 12S Ultra, оснащений 24-мегапіксельною повнокадровою матрицею, тоді як телефон укомплектований дюймовим сенсором Sony IMX989 зі світлосилою f/1.9 та фокусною відстанню 23 мм, ексклюзивно створеним під цей пристрій.

Щоб вирівняти гаджети, під час тестування для фотоапарата підібрали спеціальний об’єктив з фокусною відстанню 28 мм та світлосилою f/5.6. Але, як бачимо з результатів порівняння, це йому не допомогло.