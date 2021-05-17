Шахраї націлились на українців, у яких є кредити

Шахраям все більш подобається новий та легкий метод заволодіння чужими коштами. Цей метод чудово підходить та працює саме на тих, хто користується послугами кредитування, а українців таких багато. Ця схема працює досить таки легко і достатньо лише декілька кроків, аби лишитися своїх коштів.





Основа обману полягає саме в дзвінку до жертви. Відбувається дзвінок до тієї чи іншої людини, яка вже має кредит в якомусь вітчизняному банку, потім її просять оновити платіжні данні, адже з’явився новий закон, а достроковий платіж доведеться проводити за новими реквізитами. Все просто і для шахраїв, і у жертви не з’являється жодних сумнівів. Саме так і працює новий метод, за допомогою якого вже в першому триместрі аферистам було ошукано не одну, і навіть не дві тисячі людей. Кількість постраждалих від подібних розмов досить таки велика.

Вся проблема в тому, що шахраїв майже неможливо розкрити, адже вся інформація щодо кредитного договору у них є. Зловмисники дуже добре підготовані, вони знають і суму кредиту, і відсоткову ставку, і дату відкриття кредиту, і терміни внесення платежів. Саме завдяки цій інформації, яку буде озвучено, людина і думає, що це насправді телефонує банк, хоча це далеко не так.

Аби позичальник був точно впевнений, що йому треба виконати цю дію, та ще й якомога швидше, аферисти говорять про штрафи та пеню, в тому числі і озвучуються погрози щодо розірвання кредитного договору, і в такому випадку доведеться закривати всю суму одразу одним платежем. Коли людина погодилася і виконала всі дії, кошти одразу опиняються на рахунках зловмисників, а жертва про це навіть не підозрює.

Як з цим боротися

Експерти повідомляють, що в подібних випадках бажано завершити розмову з аферистами як можна скоріше, а потім ще й додати номер до чорного списку. Коли цю дію виконано, слід звернутися до банку, аби точно переконатися, що ніяких змін немає і оновлювати реквізити не треба, а платежі можна продовжувати робити по тим реквізитам, які були вказані на самому початку укладення кредитного договору.