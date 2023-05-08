Відомий інсайдер показав товщину рамок смартфона iPhone 15 Pro Max

Відомий інсайдер Ice Universe опублікував у своєму Twitter-акаунті фотографію захисного скла, а також пластикову модель майбутнього смартфона Apple iPhone 15 Pro Max. Про це повідомляє портал WCCFTech .

“iPhone 15 Pro Max судилося стати суперфлагманом”, – заявив інсайдер. На знімку можна розглянути тонкі рамки екрана, розмір яких значно менше, ніж у попередника в особі iPhone 14 Pro Max.

Інший інсайдер ShrimpApplePro стверджує, що рамки з боків екрана у нового флагмана Apple, вихід якого запланований на осінь 2023 року, будуть трохи закругленішими, ніж у попередніх моделях.

Передбачається, що лінійка iPhone 15 вперше за всю історію отримає роз’єм USB-C – це необхідно, щоб відповідати новим правилам продажу смартфонів у Євросоюзі . Також у мережі циркулювали чутки про те, що Pro-моделі п’ятнадцятого iPhone будуть оснащені сенсорними кнопками управління гучністю та живленням, проте згодом їх спростували.