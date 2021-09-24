В жовтні пройде презентація першого Redmi на Snapdragon 898 і нових смартфонів “Xiaomi CIVI”

Характеристики, дизайн, а іноді і ціна на смартфони, презентацію яких компанія Xiaomi тільки планує, нерідко потрапляють в мережу задовго до офіційного анонсу.





Всупереч поширеній помилці про те, що ці «витоки» шкодять іміджу компанії, мусимо сказати, що в сучасному світі чим частіше назва вашого бренду згадується в ЗМІ, тим успішніше буде продаж продукту який ви робите.

Компанія «Xiaomi» є одним з кращих прикладів такого підходу, недарма ми не пам’ятаємо жодного тижня (за останній час) без інформації про якийсь новий смартфон або гаджет. І цей тиждень не став винятком.

У понеділок, на китайському форумі «Weibo» з’явився знімок екрана з рекламним банером, що говорить про те, що 27 вересня о другій годині дня (за місцевим часом) Xiaomi представить світу новий смартфон.

Зображення на коробці говорить нам про те, що він (або вся лінійка) отримає назву «CIVI». За інформацією з цього ж форуму, саме так тепер називатимуть смартфони серії «Mi CC», адже Xiaomi назавжди прибрала приставку «Mi» з назви своїх телефонів.

Кілька днів по тому, під час прямого ефіру в руках одного з керівників відділу, який займається мобільною фотографією (Cici Wei), наче випадково з’явився той самий «Xiaomi CIVI»:

А ще через кілька годин, в коді MIUI 12.5 «Enhanced» були знайдені згадки моделі 2107119DC, документація якої ще влітку цього року була подана в «TENAA».

У підсумку з великою часткою ймовірності, «Xiaomi CIVI» стане щось середнім між представленими недавно Xiaomi 11T і Xiaomi 11T Pro, адже в патентній документації зазначені:

Процесор – MediaTek Dimensity 1200

Дисплей – Amoled 6.7 дюйма, 120 Гц

Оперативна пам’ять – 6/8 Гб

Обсяг накопичувача – 128/256 Гб

Основна камера на 108 Мп виробництва Samsung (така ж як в Galaxy S21 Ultra)

Природно точнішу інформацію ми отримаємо під час презентації, але на даний момент абсолютно зрозуміло, що якщо вже смартфон з’явився в руках у керівника відділу мобільної фотографії, наголос буде зроблений саме на фотоможливості.

Redmi K50 Pro

Його молодший попередник (Redmi K40) є чи не найкращим смартфоном по співвідношенню ціна / якість, адже повна його копія – Poco F3, продається величезними партіями досі.

Але судячи з усього бюджетність залишиться в минулому, адже K50 Pro стане одним з перших телефонів побудованих на базі Snapdragon 898.

Кодове ім’я “Ingres” дано смартфону на честь французького художника

Крім цього в смартфоні буде встановлений модуль камери виробництва «OmniVision» на 64 Мп, всього ж камер на задній панелі буде три (основна, ширококутна і макрооб’єктив). Так само Redmi K50 Pro отримає захист рівня IP68 і швидку зарядку на 120 Вт в комплекті, а саму презентацію варто чекати в жовтні.

Про кількість оперативної та постійної пам’яті інформації поки немає, але ми впевнені, що відразу після презентації «Xiaomi CIVI» вона з’явиться і ми звичайно ж будемо тримати вас в курсі.