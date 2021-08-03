Дешевше 9 тисяч гривень: визначено найкращий недорогий Android-смартфон

Скільки коштує хороший і недорогий смарфон? Чи не більше 25 тисяч рублів, вирішили розробники бенчмарка AnTuTu – за їхньою версією, найпродуктивнішим бюджетним девайсом липня став Xiaomi Mi 11 Lite.





В Україні ціни на модифікацію з 6/128 Гб пам’яті (саме вона зайняла перше місце) стартують від 8299 гривень, про це свідчать дані цінових агрегаторів.

Другу позицію зайняв Honor 50 Pro, а бронза дісталася його молодшому брату – Honor 50.

Також в десятку кращих увійшли Oppo Reno6 5G, Redmi 10X 5G, realme Q3 Pro, Oppo K9 5G, iQOO Z3, Huawei Nova 8 Pro і Huawei Nova 8.