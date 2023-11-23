Realme 12 буде працювати на базі процесора від Qualcomm

Один зі смартфонів лінійки Realme 12 працюватиме на новому продуктивному чипі від Qualcomm. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Weibo заявив авторитетний інсайдер Digital Chat Station.

Згідно з джерелом, майбутній пристрій отримає 4-нанометровий Snapdragon 7 Gen 3, який був представлений у середині листопада. Також Digital Chat Station стверджує, що майбутній смартфон із серії Realme 12 оснастять 64-мегапіксельним перископічним телеоб’єктивом із триразовим оптичним зумом із сенсором OmniVision OV64B.

Передбачається, що названі характеристики отримає старша модель у лінійці – Realme 12 Pro+. Базова модель, Realme 12 Pro, за чутками, отримає дворазовий телеоб’єктив Sony IMX709 на 32 Мп.

Дата презентації смартфонів серії Realme 12 поки невідома. Очікується, що анонс відбудеться незабаром після дебюту флагманського Realme GT 5 Pro, в якому компанія вже підтвердила наявність перископного телеоб’єктива з максимальним наближенням 120х. В якості сенсора буде використовуватися 50-мегапіксельний датчик Sony IMX890, який раніше встановлювали в основну камеру Realme GT5, OnePlus 11 та інші флагмани.