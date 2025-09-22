«Мучитель смартфонів» протестував iPhone 17 Pro на міцність і здивувався

Відомий блогер Зак Нельсон, більш відомий як «мучитель смартфонів», провів серію традиційних тестів, щоб перевірити міцність нового флагмана Apple — iPhone 17 Pro. Він вивчив конструкцію пристрою і дійшов несподіваних висновків.

За словами Нельсона, смартфон має дуже привабливий дизайн. Він оснащений цілісним алюмінієвим корпусом з анодуванням і має твердість 9 за шкалою Мооса, що робить його одним із найміцніших пристроїв на ринку (твердіший лише алмаз). На перший погляд, це повинно забезпечити повну невразливість до подряпин.

Однак, як зазначив блогер, є певний нюанс. Процес анодування має слабке місце — різкі переходи. У випадку з iPhone 17 Pro це стосується виступу модуля камери. Захисний слот у цьому місці тримається неідеально, і його легко пошкодити, наприклад, ключами. Саме тому Зак Нельсон не рекомендує носити iPhone 17 Pro в кишені без чохла.

Попри це, у тесті на вигин новий смартфон показав відмінні результати. Зламати його руками неможливо, що свідчить про загальну високу міцність конструкції. Загалом, iPhone 17 Pro виявився напрочуд надійним, але, як і будь-який інший флагман, він потребує захисту для збереження ідеального зовнішнього вигляду.