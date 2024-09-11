Sony показала PlayStation 5 Pro: значно потужніше і дорожче
Компанія Sony офіційно представила оновлену ігрову консоль PlayStation 5. Виглядає «прошка» майже так само, як нинішня «слімка», але з трьома смужками з боків. Основна відмінність – збільшена потужність, яка дасть змогу геймерам не вибирати між режимами продуктивності та якості.
Три основні відмінності PlayStation 5 Pro від звичайної PlayStation 5:
- потужніший графічний процесор,
- вдосконалене трасування променів,
- масштабування на основі штучного інтелекту PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR).
Останнє фактично являє собою метод масштабування на кшталт DLSS від Nvidia або FSR від AMD і потрібне для збільшення частоти кадрів завдяки роздільній здатності, яку можна налаштувати, укупі з масштабуванням зображення силами ШІ.
Як зазначили в Sony, новинка пропонує прискорення рендерингу на 45% порівняно з PS5. Завдяки опції Game Boost обіцяють поліпшену сумісність з іграми для PS4. Під поліпшеною сумісністю мається на увазі вища продуктивність, вища роздільна здатність і загалом якість картинки. Ємність накопичувача становить 2 ТБ.
PS5 Pro також підтримує Wi-Fi 7, VRR і роздільну здатність 8K. Для використання деяких функцій нової консолі ігри повинні бути оновлені. Такі проєкти будуть промарковані як PS5 Pro Enhanced. Першими іграми з такою позначкою стануть Alan Wake 2, Assassin’s Creed: Shadows, Demon’s Souls , Dragon’s Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant і The Last of Us Part II Remastered.
Продажі оновленої ігрової консолі почнуться 7 листопада. Приставка коштуватиме $700 у США і 800 євро в Європі. Дисковод буде продаватися окремо.
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