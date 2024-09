Sony показала PlayStation 5 Pro: значно потужніше і дорожче

Компанія Sony офіційно представила оновлену ігрову консоль PlayStation 5. Виглядає «прошка» майже так само, як нинішня «слімка», але з трьома смужками з боків. Основна відмінність – збільшена потужність, яка дасть змогу геймерам не вибирати між режимами продуктивності та якості.

Три основні відмінності PlayStation 5 Pro від звичайної PlayStation 5:

потужніший графічний процесор, вдосконалене трасування променів, масштабування на основі штучного інтелекту PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR).

Останнє фактично являє собою метод масштабування на кшталт DLSS від Nvidia або FSR від AMD і потрібне для збільшення частоти кадрів завдяки роздільній здатності, яку можна налаштувати, укупі з масштабуванням зображення силами ШІ.

Як зазначили в Sony, новинка пропонує прискорення рендерингу на 45% порівняно з PS5. Завдяки опції Game Boost обіцяють поліпшену сумісність з іграми для PS4. Під поліпшеною сумісністю мається на увазі вища продуктивність, вища роздільна здатність і загалом якість картинки. Ємність накопичувача становить 2 ТБ.

PS5 Pro також підтримує Wi-Fi 7, VRR і роздільну здатність 8K. Для використання деяких функцій нової консолі ігри повинні бути оновлені. Такі проєкти будуть промарковані як PS5 Pro Enhanced. Першими іграми з такою позначкою стануть Alan Wake 2, Assassin’s Creed: Shadows, Demon’s Souls , Dragon’s Dogma 2, Final Fantasy 7 Rebirth, Gran Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel’s Spider-Man 2, Ratchet & Clank: Rift Apart, The Crew Motorfest, The First Descendant і The Last of Us Part II Remastered.

Продажі оновленої ігрової консолі почнуться 7 листопада. Приставка коштуватиме $700 у США і 800 євро в Європі. Дисковод буде продаватися окремо.