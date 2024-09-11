Шумозаглушення в нових AirPods 4 працює вдвічі гірше, ніж в AirPods Pro 2

Однією з новинок на позавчорашній презентації Apple стали навушники AirPods 4. Вони примітні тим, що вперше отримали систему активного шумозаглушення, прямо як AirPods Pro. Але насправді все складніше: ANC у новинці працюватиме гірше, ніж у “прошках”.

На сайті Apple стверджується, що AirPods Pro 2 забезпечує “до 2 разів ефективніше активне шумозаглушення, як порівняти з AirPods Pro (1-го покоління) і AirPods 4 з активним шумозаглушенням”. Хороша новина в тому, що, якщо вірити цьому опису, шумодав AirPods 4 працює не гірше, ніж у “прошках” першого покоління, де система ANC навіть сьогодні дуже непогана.

У США на AirPods 4 вже сьогодні можна оформити попереднє замовлення, а в продажу навушники з’являться 20 вересня. Ціна в Америці версії без шумодава – $129 без урахування податків, з шумодавом – $179. Для порівняння, AirPods Pro 2 коштують $249. “Прошки” першого покоління не продаються.