Названо терміну виходу Sony PlayStation 6 та нової Xbox

Ігрові приставки наступного покоління PlayStation 6 та Xbox вийдуть у 2028 році. Про це повідомили представники корпорації Microsoft. Таким чином, нові консолі з’являться через 8 років після PS5, Xbox Series S та Xbox Series X.

Така заява була зроблена в рамках розгляду Федеральною торговою комісією США справи про придбання Activision Blizzard. Microsoft вже довгий час намагається купити компанію, але регулятори їй заважають.

Раніше Microsoft повідомила, що не планує випускати в цьому поколінні проміжну консоль — за аналогією з PlayStation 4 Pro і Xbox One X. Після Xbox Series S і Xbox Series X буде випущено відразу нове покоління. Як називатиметься Xbox 2028 року випуску, при цьому не уточнюється. А ось у тому, що Sony назве наступну приставку PlayStation 6, сумніватися не доводиться.

Раніше Sony заявили, що якщо Activision Blizzard стане власністю Microsoft, то девкіти і технічну інформацію про PlayStation 6 видавництво не отримає.