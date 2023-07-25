Apple безкоштовно роздасть гарнітуру Vision Pro

Apple почала на своєму сайті прийом заявок від розробників, які бажають отримати гарнітуру змішаної реальності Vision Pro для створення та тестування програм.

Комплекти для розробників включають гарнітуру Apple Vision Pro, яка повинна бути повернена Apple після закінчення програми або на запит компанії, а також технічну підтримку та консультації з дизайну додатків та їх розробці від фахівців Apple.

Apple зазначає, що гарнітура Vision Pro, що виділяється, не призначена для публічного використання і повинна зберігатися в захищеному робочому просторі, доступному тільки розробникам. Apple регулярно буде зв’язуватися з учасниками програми і може вимагати повернення комплекту в будь-який час.

Для подання заявки необхідно відвідати сайт Apple для розробників та надати інформацію про свій досвід у створенні програм. Apple буде відбирати кандидатів на основі їхньої здатності використовувати функції та можливості visionOS, операційної системи Vision Pro.