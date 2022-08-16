Apple, Samsung, Xiaomi, OnePlus: який смартфон найбільш автономний

Багато користувачів при виборі смартфона насамперед звертають увагу на його автономність. Звичайно, у жодного флагмана 2022 року із цим проблем немає, але яка з моделей здатна пропрацювати на одному заряді найдовше? У цьому розібралися експерти з Youtube-каналу TechDroider. Вони порівняли між собою Samsung Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Xiaomi 12S Ultra, OnePlus 10 Pro та iPhone 13 Pro Max.





PUBG

Спочатку експерти перевірили, який відсоток заряду залишиться у телефонів після 2.5 годин гри в PUBG. Ось результати:

iPhone 13 Pro Max – 76%. Xiaomi 12S Ultra – 67%. OnePlus 10 Pro – 63%. Samsung Galaxy Z Fold 4 – 62%. Samsung Galaxy S22 Ultra – 59%. Samsung Galaxy Z Flip 4 – 55%.

Відтворення відео YouTube 1080/60 fps

Потім на пристроях 2 години програвали відео на YouTube 1080/60 fps. Залишок заряду:

iPhone 13 Pro Max – 58%. Xiaomi 12S Ultra – 48%. OnePlus 10 Pro – 43%. Samsung Galaxy S22 Ultra – 39%. Samsung Galaxy Z Fold 4 – 38%. Samsung Galaxy Z Flip 4 – 31%.

Веб-серфінг

Третє випробування – годинна імітація веб-серфінгу у додатку Blur Busters:

iPhone 13 Pro Max – 51%. Xiaomi 12S Ultra – 39%. OnePlus 10 Pro – 34%. Samsung Galaxy S22 Ultra – 31%. Samsung Galaxy Z Fold 4 – 30%. Samsung Galaxy Z Flip 4 – 23%.

Годинний запис відео в 1080/60 fps + в 4К до вимкнення

Фінальний етап мав на увазі годину запису FHD відео з 60 к/с, а потім у 4К до вимкнення телефону. У результаті час активної роботи екрана у девайсів склав:

iPhone 13 Pro Max – 10 годин 35 хвилин. Xiaomi 12S Ultra – 9 годин 38 хвилин. OnePlus 10 Pro – 9 годин 19 хвилин. Samsung Galaxy Z Fold 4 – 9 годин 18 хвилин. Samsung Galaxy Z Flip 4 – 9 годин 4 хвилини. Samsung Galaxy S22 Ultra – 8 годин 56 хвилин.

За підсумком можна дійти невтішного висновку, що iPhone 13 Pro Max – самий довгограючий флагман на ринку, а моделі від Samsung у цьому плані програють конкурентам.