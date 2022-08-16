Apple, Samsung, Xiaomi, OnePlus: який смартфон найбільш автономний
Багато користувачів при виборі смартфона насамперед звертають увагу на його автономність. Звичайно, у жодного флагмана 2022 року із цим проблем немає, але яка з моделей здатна пропрацювати на одному заряді найдовше? У цьому розібралися експерти з Youtube-каналу TechDroider. Вони порівняли між собою Samsung Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Xiaomi 12S Ultra, OnePlus 10 Pro та iPhone 13 Pro Max.
PUBG
Спочатку експерти перевірили, який відсоток заряду залишиться у телефонів після 2.5 годин гри в PUBG. Ось результати:
- iPhone 13 Pro Max – 76%.
- Xiaomi 12S Ultra – 67%.
- OnePlus 10 Pro – 63%.
- Samsung Galaxy Z Fold 4 – 62%.
- Samsung Galaxy S22 Ultra – 59%.
- Samsung Galaxy Z Flip 4 – 55%.
Відтворення відео YouTube 1080/60 fps
Потім на пристроях 2 години програвали відео на YouTube 1080/60 fps. Залишок заряду:
- iPhone 13 Pro Max – 58%.
- Xiaomi 12S Ultra – 48%.
- OnePlus 10 Pro – 43%.
- Samsung Galaxy S22 Ultra – 39%.
- Samsung Galaxy Z Fold 4 – 38%.
- Samsung Galaxy Z Flip 4 – 31%.
Веб-серфінг
Третє випробування – годинна імітація веб-серфінгу у додатку Blur Busters:
- iPhone 13 Pro Max – 51%.
- Xiaomi 12S Ultra – 39%.
- OnePlus 10 Pro – 34%.
- Samsung Galaxy S22 Ultra – 31%.
- Samsung Galaxy Z Fold 4 – 30%.
- Samsung Galaxy Z Flip 4 – 23%.
Годинний запис відео в 1080/60 fps + в 4К до вимкнення
Фінальний етап мав на увазі годину запису FHD відео з 60 к/с, а потім у 4К до вимкнення телефону. У результаті час активної роботи екрана у девайсів склав:
- iPhone 13 Pro Max – 10 годин 35 хвилин.
- Xiaomi 12S Ultra – 9 годин 38 хвилин.
- OnePlus 10 Pro – 9 годин 19 хвилин.
- Samsung Galaxy Z Fold 4 – 9 годин 18 хвилин.
- Samsung Galaxy Z Flip 4 – 9 годин 4 хвилини.
- Samsung Galaxy S22 Ultra – 8 годин 56 хвилин.
За підсумком можна дійти невтішного висновку, що iPhone 13 Pro Max – самий довгограючий флагман на ринку, а моделі від Samsung у цьому плані програють конкурентам.
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