Motorola випустила доступний смарт-годинник з AMOLED-дисплеєм

Новинка може похвалитися якісним AMOLED-дисплеєм, металевим корпусом і функціями відстеження здоров’я.

Компанія Motorola випустила новий смарт-годинник під назвою Moto Watch 120. За відносно скромну ціну він пропонує функції розширеного відстеження сну, моніторинг рівня стресу, інтелектуальні сповіщення, понад 100 спортивних режимів, більш ніж 80 циферблатів, можливість відповіді на дзвінки з зап’ястя і 10 днів автономної роботи.

Годинник обладнано акселерометром, датчиками HRM і SpO2 (кисень у крові). За словами компанії, вони можуть оптимізувати тренування і максимізувати результати, відстежуючи частоту серцевих скорочень і тренувальні зони в режимі реального часу.

Лицьову панель Moto Watch 120 займає круглий 1,43-дюймовий AMOLED-дисплей. Корпус зроблено з металу (цинковий сплав). Працює годинник під управлінням Moto Watch OS і під’єднується до смартфона за протоколом Bluetooth 5.3.

Серед інших особливостей пристрою – акумулятор на 300 мАг, захист від пилу і води IP68 і відносно легка вага в 55 г.

Moto Watch 120 вже доступні в деяких країнах за ціною $129,99.