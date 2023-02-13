Названі найкращі Android-смартфони 2023 року

На третьому місці опинився базовий Google Pixel 7. Користувачі зазначають, що це найкраща пропозиція за ціною/якістю. У смартфона потужне залізо, найкращі камери на ринку та прийнятна ціна. Також відзначено плавну роботу Android та відмінний дизайн.

Мінусами Pixel 7 назвали малий час автономної роботи та відсутність телеоб’єктива.

“Срібло” дісталося новому Samsung Galaxy S23 Ultra, який вийшов 1 лютого 2023 року. Фахівці хвалять смартфон за преміальний дизайн, відмінні фотоможливості, камеру 200 Мп, тривалий час підтримай від виробника та гарну автономність.

Мінусами Galaxy S23 Ultra стали висока ціна та алгоритми камери, які іноді «промахуються», але це вирішується оновленнями ОС.

Перше місце дісталося Google Pixel 7 Pro. Автори рейтингу виділяють покращену продуктивність порівняно з торішньою лінійкою. Також це смартфон, який знімає найкраще. Експерти відзначили довгу підтримку та стабільну роботу прошивки. З мінусів: висока ціна та погана автономність.

Повний список кращих смартфонів 2023 року виглядає так: Google Pixel 7 Pro Galaxy S23 Ultra Google Pixel 7