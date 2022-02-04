Hardnews

Пісок та тирса: чому не можна купувати дешеві повербанки

04.02.2022
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Xiaomi

Цікаве відео вийшло на YouTube-каналі Gadget Addict. Провідний канал купив кілька популярних портативних акумуляторів з AliExpress від виробника ROMOSS і перевірив, наскільки їхні характеристики відповідають заявленим. Якого було його здивування, коли він виявив, що пристрої є підробками, а всередині них знаходяться обтяжувачі та тирса замість батарей.


Перший герой ролика – пауербанк із заявленою ємністю 10 000 мАг. Реальна ємність пристрою виявилася в рази меншою – 1500 мАг, а з п’яти акумуляторних батарей, що знаходяться усередині пластикового корпусу, до плати було підключено лише дві. Інші – звичайні пустушки, набиті чи тирсою, чи піском. У ході тесту блогер також виявив, що під час зарядки телефону від такого пауербанку напруга постійно скаче, що може зашкодити батареї пристрою.

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Наступний девайс має ще більшу ємність – 30 000 мАч. Насправді ж вона становить 4500 мАг, а як батарея використовується звичайний плоский елемент, що нагадує акумулятор смартфона. Щоб пауербанк більше важив, хитрі китайці приліпили до батареї кілька пластин із металу.

Вражає той факт, що у обох девайсів маса захоплених відгуків на AliExpress та ROMOSS взагалі вважається там досить популярним брендом. А що в такому випадку знаходиться всередині дешевших моделей від маловідомих виробників – залишається тільки здогадуватися.

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04.02.2022
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