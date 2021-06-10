Названо смартфони, які не варто купувати в Україні

Ще рік тому покупка смартфона з 2/32 гігабайтами пам’яті на борту вважалася цілком розумним дією. Але час не стоїть на місці, додатки обростають функціональністю, займають все більше місця.





Це, здається, розуміють всі, окрім деяких виробників, наполегливо клепаючих смартфони з одним гігабайтом оперативної пам’яті і 16 гігабайтами постійної. При цьому коштують вони стільки ж, скільки і моделі з двома гігабайтами оперативної пам’яті, а часом і дорожче. Але брати не можна вже ні ті, ні інші.

Який же смартфон купити, щоб він працював без проблем? У мобільному пристрої має бути мінімум чотири гігабайти оперативної пам’яті і від 32 гігабайт постійної – якщо, звичайно, ви не збираєтеся викинути девайс через півроку.

Чого ще не повинно бути в сучасному смартфоні?

Порта microUSB. Шукайте пристрій з USB-C. Вони вже є, їх багато, і вони стають все більш доступними.

Намагайтеся уникати апаратів з підвищеним розширенням на кшталт QuadHD. Так, картинка буде чіткіше, але в більшості випадків це нікому не потрібно (а на яскравому сонці з заляпаним пальцями склом ніяких переваг не буде видно точно). FullHD + або просто HD + цілком достатньо.

Маленький акумулятор – великі проблеми. Якщо ємність батареї нижче 3500-4000 мАг – в покупці відмовити. Інакше життя перетвориться на вічний пошук розетки.

Не варто звертати увагу на нібито “чистий” Android Go – полегшену версію операційки від Google. Звичайно, сама вона працює плавно навіть на слабких девайсах, але є два “але”: