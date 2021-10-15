Українські експерти назвали фрази, які з максимальною точністю видають телефонних шахраїв

Останнім часом банківські бази даних стали занадто дорогим задоволенням для телефонних шахраїв, тому вони змінюють стратегію і вважають за краще вивідувати всю необхідну інформацію прямо по ходу розмови з потенційною жертвою.





Про це заявили в компанії DeviceLock, проаналізувавши серію розмов з шахраями і вивчивши методички аферистів, знайдені правоохоронцями в нелегальному call-центрі в Києві. Експерти назвали фрази, навколо яких будуються нові схеми телефонних розводів.

«Особовий рахунок» і «фінансова осередок» саме такі конструкції є надійним свідченням того, що надійшовший вам дзвінок носить кримінальний характер.

Юрій Томашко, генеральний директор DeviceLock, називає однією з найпопулярніших легенд злочинців історію, що на ім’я жертви узятий кредит з використанням певного «лицьової рахунки» . Далі шахраї просять назвати номер банківської карти і перевести всі гроші на нібито безпечний рахунок, наданий банком. Так само злочинці наполегливо просять нікуди не повідомляти про дзвінок, тому що це суперечить КК України.

Фрази «особовий рахунок» і «фінансовий осередок» – надійні маркери нових злочинних схем. Ніяких особових рахунків, прив’язаних до паспортних даних, на що так уперто тиснуть шахраї, в Україні не існує і викрасти з них, відповідно, нічого неможливо. Якщо вам надійшов дзвінок з подібним лексичним змістом, Томашко радить його перервати і протягом декількох годин не відповідати на незнайомі номери. Так само не варто знущатися над шахраями, затягувати розмову або називати невірні дані – пам’ятайте, що в розпорядженні злочинців є як мінімум ваш номер, а з огляду на технічне забезпечення подібних кол-центрів, вони здатні завдати чимало неприємностей.