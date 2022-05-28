Майже GTA 6: GTA: Vice City та GTA: San Andreas перенесли на Unreal Engine 5

Ютубер, який захоплюється серією Grand Theft Auto, опублікував на своєму каналі TeaserPlay два ролики, в яких продемонстрував, як виглядали б легендарні Vice City і San Andreas, якби їх випустили сьогодні.





Він «переніс» обидві гри на двигун Unreal Engine 5. У відео, присвяченому Grand Theft Auto: Vice City, демонструються перемальовані знамениті локації – як у світлий час доби, так і в ночі. Система глобального освітлення та відображень робить свою справу. Гра виглядає дуже реалістично.

В умовному ремейку Grand Theft Auto: San Andreas показаний протагоніст Карл Джонсон (Carl Johnson), який не дуже схожий на оригінал. Також фанат GTA переніс на Unreal Engine 5 деякі локації гри.

На жаль, повноцінні римейки ентузіаст створювати не планує. Це зайняло б роки, якщо не десятиліття. Він просто показав, як могли б виглядати Vice City і San Andreas, якби Rockstar Games вирішила випустити повноцінні переосмислення культових екшен-адвенчур у відкритому світі.