Названо моделі кращих бюджетних смартфонів бренду Xiaomi в 2021 році

Xiaomi – один з найпопулярніших виробників смартфонів. Під егідою бренду регулярно з’являються цікаві гаджети за доступною ціною. Які бюджетні пропозиції в асортименті китайців мають найбільший попит в 2021 році? Читайте нашу статтю, щоб дізнатися відповідь на це питання.





№5 – Xiaomi Redmi 9

Xiaomi Redmi 9 – кращий представник початкового сегмента. Гаджет оснащується екраном з повноцінною FHD + роздільною здатністю, тоді як його конкуренти пропонують слабо деталізовані HD + панелі. Куди краще у нього справи йдуть і з залізом – Helio G80 тягне іграшки типу PUBG, а також забезпечує плавну роботу базових додатків.

На борту Redmi 9 є ємний АКБ 5020 мАг, якої вистачає на пару днів автономної роботи, а також NFC модуль, що дозволяє використовувати девайс для безконтактної оплати покупок.



№4 – Xiaomi Poco M3

Xiaomi Poco M3 – хороша робоча конячка від китайців. Вона комплектується монструозним акумулятором 6000 мАг, здатним забезпечити до трьох днів автономної роботи смартфону. Апаратна платформа в особі процесора Snapdragon 662 і 4 ГБ оперативної пам’яті не б’є рекордів продуктивності, але для плавної роботи інтерфейсу і месенджерів її достатньо. До того ж у моделі непогана потрійна камера 48 + 2 + 2 МП і унікальний дизайн.



№3 – Redmi Note 9T

Redmi Note 9T – один з найдешевших смартфонів з підтримкою мереж п’ятого покоління на ринку. До інших переваг моделі відноситься крутий процесор Dimensity 800. Завдяки йому смартфон набирає в AnTuTu під 340 тисяч балів, що для сегменту дуже здорово. Повний порядок у гаджета і з іншими експлуатаційними характеристиками: ємність батареї становить 5000 мАг, 6.53-дюймовий екран видає контрастну і деталізовану картинку, а основний фотосенсор на 48 МП відмінно знімає при денному освітленні.



№2 – Xiaomi Redmi Note 10

Новинка китайців отримала трендовий дизайн з фронтальною камерою, розташованою по центру 6.43-дюймового екрану. Останній виконаний за технологією Super AMOLED і видає контрастну, а також насичену картинку. До того ж, корпус моделі має вологозахист IP53, стереодинаміки, що видають гучний звук. Процесор Snapdragon 678 дозволяє смартфону набрати в AnTuTu 270 тисяч папуг.



№1 – Xiaomi Poco X3 NFC

Xiaomi Poco X3 NFC – найдоступніший смартфон на ринку з 120-герцовим екраном. Його діагональ становить 6.67 дюймів, тому дисплей відмінно підходить для ігор, перегляду фільмів та інших задач. Так, матриця не AMOLED, а IPS, але особливих претензій до якості картинки немає.

Смартфон комплектується акумулятором ємністю 5160 мАг, якого вистачає на пару днів дуже активного користування. Є стереодинаміки, вологозахист IP53, 33-ватна швидка зарядка і NFC.

