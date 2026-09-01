Нова автономна пускова установка зможе запускати Tomahawk, Patriot і AIM

Армія США переходить до нового етапу програми Common Autonomous Multi-Domain Launcher, або CAML. Її мета — створити універсальну автономну пускову платформу, здатну використовувати одразу кілька типів ракет, які сьогодні потребують різних спеціалізованих установок.

Проєкт виріс із експериментальної програми Autonomous Multi-Domain Launcher, розпочатої ще у 2020 році. Спочатку інженери фактично роботизували HIMARS, причому конструкцію машини не дозволялося свердлити або зварювати. Уже влітку 2021 року прототип успішно виконав перший бойовий пуск, а згодом перетворився на повністю безекіпажну платформу без традиційної кабіни.

Тепер система отримала назву CAML і має дві основні модифікації.

Від Tomahawk до ракет Patriot

Важкий CAML-H створюється на шасі класу близько 15 тонн. Він повинен запускати крилаті ракети Tomahawk, а також зенітні перехоплювачі PAC-3 MSE комплексу Patriot.

Менший CAML-M базуватиметься на сімействі середніх тактичних вантажівок FMTV. Для нього передбачена сумісність із боєприпасами сімейства MLRS, а також системою IFPC, у якій можуть використовуватися ракети AIM-9X.

Таким чином одна концепція повинна закривати відразу кілька завдань — від ударів по наземних цілях на великій дальності до протиповітряної та протиракетної оборони.

Особливістю CAML стане модульна конструкція. Ракети розміщуватимуться на змінних палетах, тому для переходу на інший тип озброєння не потрібно буде створювати окрему машину. У бюджетних документах армії також згадуються перспективні ракети Blackbeard Ground Launch, які в майбутньому мають бути сумісні із системою.

Пускова установка зможе їздити без водія

CAML задумана як автономна, але за необхідності керована людиною платформа. Серед режимів роботи передбачене слідування за головною машиною в колоні, самостійний рух за заданими точками маршруту та ручне керування.

Ще одна незвичайна функція — автоматизоване перезаряджання ракет. Армія хоче зменшити кількість військових, яким доводиться перебувати безпосередньо біля пускової установки під час роботи з боєприпасами.

Наразі CAML ще не є серійною системою. У серпні 2026 року військові продовжували відбір рішень для автономної платформи, системи керування та інтеграції озброєння. Один з актуальних конкурсів стосується машини, здатної перевозити, запускати та перезаряджати ракетні палети масою до 36 000 фунтів, або приблизно 16,3 тонни.

На програму вже планують значні витрати: у бюджетних документах на 2027–2031 роки для CAML передбачено загалом близько 1,55 млрд доларів на розробку, виготовлення прототипів, інтеграцію програмного забезпечення та випробування.

Якщо концепція спрацює, армія отримає не просто ще одну ракетну установку, а універсальне роботизоване шасі, яке можна швидко переозброювати під конкретне завдання.