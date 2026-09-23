Xiaomi 18 Pro та Pro Max отримають дві камери Leica по 200 Мп

Напередодні презентації нових флагманів Xiaomi оприлюднила у Weibo подробиці їхньої системи камер Leica. Основний акцент виробник зробив на оновленні головного та перископічного модулів, які відповідатимуть за звичайне знімання і фотографування з наближенням. Презентацію смартфонів у Китаї заплановано на 23 вересня.

Дві камери по 200 Мп і макрознімання

Основна камера обох моделей матиме роздільну здатність 200 Мп та сенсор оптичного формату 1/1,28 дюйма. Другий 200-мегапіксельний модуль — перископічний телефото — отримає матрицю формату 1/1,56 дюйма.

Для телеоб’єктива заявлені фокусна відстань 75 мм, діафрагма f/2,4 та оптичне наближення 3,2×. Також передбачений гібридний зум до 12,8×, який поєднує можливості оптики й цифрової обробки зображення. Це дає змогу збільшувати масштаб понад межі оптичного наближення, хоча якість результату залежатиме від умов знімання та роботи алгоритмів.

Перископічна камера підтримуватиме фокусування на відстані від 12 см. Подвійна система рухомих груп лінз дозволить використовувати її для макрознімання — зокрема дрібних предметів і деталей крупним планом.

За заявою Xiaomi, телефотомодуль 18 Pro збиратиме на 280% більше світла порівняно з попередником. Для 18 Pro Max заявлений приріст становить 83%. Ці показники описують зміни відносно відповідних моделей попереднього покоління й самі собою не визначають різницю в якості фотографій між двома новинками.

Що ще відомо про смартфони

За попередніми даними, серія отримає процесор Snapdragon 8 Elite Gen 6 та дисплей Super Pixel Display 2.0 з рамками завтовшки 0,99 мм.

Для Xiaomi 18 Pro заявлений акумулятор місткістю 7000 мА·год, а для старшого Pro Max — 8500 мА·год. Обидва смартфони підтримуватимуть заряджання потужністю 100 Вт. Повні характеристики, ціни та умови виходу на ринок мають розкрити під час презентації.