Xiaomi 18 Pro и Pro Max будут оснащены двумя камерами Leica по 200 Мп

Накануне презентации новых флагманов компания Xiaomi опубликовала в Weibo подробности об их камерной системе Leica. Основной акцент производитель сделал на обновлении основного и перископического модулей, которые будут отвечать за обычную съемку и съемку с увеличением. Презентация смартфонов в Китае запланирована на 23 сентября.

Две камеры по 200 Мп и макросъемка

Основная камера обеих моделей будет иметь разрешение 200 Мп и сенсор оптического формата 1/1,28 дюйма. Второй 200-мегапиксельный модуль — перископический телефото — получит матрицу формата 1/1,56 дюйма.

Для телеобъектива заявлены фокусное расстояние 75 мм, диафрагма f/2,4 и оптическое увеличение 3,2×. Также предусмотрен гибридный зум до 12,8×, сочетающий возможности оптики и цифровой обработки изображения. Это позволяет увеличивать масштаб за пределы оптического увеличения, хотя качество результата будет зависеть от условий съемки и работы алгоритмов.

Перископическая камера будет поддерживать фокусировку на расстоянии от 12 см. Двойная система подвижных групп линз позволит использовать её для макросъёмки — в частности, мелких предметов и деталей крупным планом.

По заявлению Xiaomi, телефотомодуль 18 Pro будет собирать на 280 % больше света по сравнению с предшественником. Для 18 Pro Max заявленный прирост составляет 83%. Эти показатели отражают изменения по сравнению с соответствующими моделями предыдущего поколения и сами по себе не определяют разницу в качестве фотографий между двумя новинками.

Что ещё известно о смартфонах

По предварительным данным, серия будет оснащена процессором Snapdragon 8 Elite Gen 6 и дисплеем Super Pixel Display 2.0 с рамками толщиной 0,99 мм.

Для Xiaomi 18 Pro заявлен аккумулятор емкостью 7000 мА·ч, а для более мощной модели Pro Max — 8500 мА·ч. Оба смартфона будут поддерживать зарядку мощностью 100 Вт. Полные характеристики, цены и условия выхода на рынок должны быть раскрыты во время презентации.