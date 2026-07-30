Компания Philips поставила в Украину бизнес-мониторы с веб-камерой Windows Hello: цены от 9599 грн

Компания Philips Monitors представила новые модели бизнес-серии B, которые уже доступны в Украине. Линейка включает мониторы с диагоналями 24 и 27 дюймов с разрешением Full HD и Quad HD — от полнофункциональных дисплеев с док-станцией USB-C до упрощённых «вторых» экранов для последовательного подключения.

Камера, встроенная в корпус

Главная особенность линейки — выдвижная веб-камера на 5 Мп со встроенным микрофоном и углом наклона ±30°. Она поддерживает Windows Hello, то есть вход в систему с помощью распознавания лица осуществляется непосредственно с монитора — это актуально для корпоративных политик безопасности. Когда камера не нужна, она просто убирается в корпус, снимая вопросы о конфиденциальности.

Модели и цены

Модель Диагональ / разрешение Порт USB-C Цена 24B2N3200JH 24″ / Full HD — 9599 грн 24B2U3601 24″ / Quad HD 90 Вт 11 899 грн 24B2U3301H 24″ / Full HD 90 Вт 12 499 грн 27B2N3500JH 27″ / Quad HD — 12 499 грн 24B2U4301H 24″ / Full HD 100 Вт 13 899 грн 27B2U3601H 27″ / Quad HD 90 Вт 15 099 грн 27B2U4601H 27″ / Quad HD 100 Вт 16 999 грн

Отдельного внимания заслуживает модель 24B2U3601 — редкое сочетание компактной 24-дюймовой панели с разрешением Quad HD (плотность 123 PPI), которое обеспечивает заметно более четкий текст, чем у типичных Full HD-мониторов такого размера.

Один кабель вместо трёх

Модели с док-станцией USB-C заряжают ноутбук (90 или 100 Вт в зависимости от серии), передают изображение и подключают периферийные устройства с помощью одного кабеля. На борту — Ethernet-порт RJ45, концентратор USB 3.2 и выход DisplayPort для последовательного подключения нескольких мониторов без дополнительных видеовыходов на ноутбуке. Функция Smart Link Sync при этом автоматически выравнивает яркость и цветовые настройки на всех экранах в цепочке.

Серия 4000 Plus предлагает дополнительные функции для корпоративных ИТ-отделов: микрофон с шумоподавлением, загрузка по PXE, пробуждение по сети Wake-on-LAN и пропуск MAC-адреса через RJ45, а также датчики присутствия PowerSensor и освещения LightSensor для автоматической экономии энергии.

Панели и эргономика

Все модели оснащены IPS-матрицами с углами обзора 178°, время отклика 4 мс и частотой обновления до 120 Гц — нетипичный для офисных мониторов показатель, который делает более плавной даже прокрутку таблиц. Дисплеи сертифицированы Eyesafe, оснащены аппаратным подавлением синего света SoftBlue и защитой от мерцания. Подставка регулируется по высоте, наклону и повороту, предусмотрено крепление VESA 100×100 и встроенные динамики.

Корпуса на 85 % изготовлены из переработанного пластика без ПВХ и бромированных антипиренов, упаковка полностью подлежит переработке, а гарантия на все модели составляет пять лет.

Напомним, что использование переработанных материалов становится отраслевым стандартом: ранее мы писали, что компания Logitech довела долю продукции с использованием переработанного пластика до 81 % и сократила выбросы почти вдвое.