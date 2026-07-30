Philips привезла в Україну бізнес-монітори з вебкамерою Windows Hello: ціни від 9599 грн

Philips Monitors представила нові моделі бізнес-серії B, які вже доступні в Україні. Лінійка охоплює монітори з діагоналями 24 та 27 дюймів у роздільній здатності Full HD і Quad HD — від повнофункціональних дисплеїв із док-станцією USB-C до спрощених «других» екранів для послідовного підключення.

Камера, що ховається в корпус

Головна особливість лінійки — висувна вебкамера на 5 Мп із вбудованим мікрофоном і нахилом ±30°. Вона підтримує Windows Hello, тобто вхід у систему за розпізнаванням обличчя відбувається безпосередньо з монітора — актуально для корпоративних політик безпеки. Коли камера не потрібна, вона просто ховається в корпус, знімаючи питання приватності.

Моделі та ціни

Модель Діагональ / роздільна здатність Док USB-C Ціна 24B2N3200JH 24″ / Full HD — 9599 грн 24B2U3601 24″ / Quad HD 90 Вт 11 899 грн 24B2U3301H 24″ / Full HD 90 Вт 12 499 грн 27B2N3500JH 27″ / Quad HD — 12 499 грн 24B2U4301H 24″ / Full HD 100 Вт 13 899 грн 27B2U3601H 27″ / Quad HD 90 Вт 15 099 грн 27B2U4601H 27″ / Quad HD 100 Вт 16 999 грн

Окремої уваги вартий 24B2U3601 — рідкісне поєднання компактної 24-дюймової панелі з роздільною здатністю Quad HD (щільність 123 PPI), яке дає помітно чіткіший текст, ніж типові Full HD-монітори цього розміру.

Один кабель замість трьох

Моделі з док-станцією USB-C заряджають ноутбук (90 або 100 Вт залежно від серії), передають зображення й підключають периферію одним кабелем. На борту — Ethernet-порт RJ45, концентратор USB 3.2 та вихід DisplayPort для послідовного з’єднання кількох моніторів без додаткових відеовиходів у ноутбука. Функція Smart Link Sync при цьому автоматично вирівнює яскравість і колірні налаштування на всіх екранах у ланцюжку.

Старша серія 4000 додає функції для корпоративних ІТ-відділів: мікрофон із шумозаглушенням, завантаження PXE, прокидання по мережі Wake-on-LAN і прохід MAC-адреси через RJ45, а також датчики присутності PowerSensor і освітлення LightSensor для автоматичної економії енергії.

Панелі та ергономіка

Усі моделі побудовані на IPS-матрицях із кутами огляду 178°, часом відгуку 4 мс і частотою оновлення до 120 Гц — нетиповий для офісних моніторів показник, який робить плавнішим навіть прокручування таблиць. Дисплеї сертифіковані Eyesafe, мають апаратне зниження синього світла SoftBlue і захист від мерехтіння. Підставка регулюється за висотою, нахилом і поворотом, передбачене кріплення VESA 100×100 та вбудовані динаміки.

Корпуси на 85% виготовлені з переробленого пластику без ПВХ і бромованих антипіренів, упаковка повністю переробна, а гарантія на всі моделі становить п’ять років.

Нагадаємо, ставка на перероблені матеріали стає галузевим стандартом: раніше ми писали, що Logitech довела частку продукції з переробленим пластиком до 81% і скоротила викиди майже наполовину.